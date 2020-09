Reiziger laat roze rookbom af gaan in metro Noord/Zuidlijn

'Een lolbroek had een roze rookbommetje af laten gaan', vertelt een woordvoerder van het GVB. 'Dus wat we dan doen, is protocol, dat het voertuig leeg wordt gemaakt.'

De metro is daarna weggereden en er is een zogenoemde wachtwagen ingezet. Dat is een lege metro die klaar staat en ingezet wordt bij calamiteiten. Daardoor is de dienstregeling niet verstoord geweest.

Er is niemand aangehouden en de politie is ook niet ter plaatse geweest.