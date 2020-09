Arrestatieteam houdt man aan na vondst vuurwapen in centrum

Een 34-jarige man is afgelopen vrijdagmiddag op de Houtkopersburgwal in het centrum aangehouden vanwege het bezit van een vuurwapen.

Dat gebeurde nadat er bij de politie informatie was binnengekomen over het vuurwapen. Dat wapen werd die middag ook in een woning in de straat aangetroffen en is in beslag genomen.

De man, die in Amsterdam woont, zit nog vast.