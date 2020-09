Een motorrijder is vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Noord. Hij bleek bij een alcoholtest te veel te hebben gedronken.

Motorrijder raakt rijbewijs kwijt na eenzijdig ongeval in Noord Martin Damen

Het ongeval gebeurde rond 04.15 uur op de Kanaaldijk. De bestuurder verloor ter hoogte van de N247 de controle over zijn motor. De man miste de bocht en kwam ten val nadat hij via een vluchtheuvel was gelanceerd.

De politie meldt dat de beginnend bestuurder bij een alcoholtest een 'F-je' blies, een indicatie voor te veel alcohol in het bloed. 'Letsel, rijbewijs kwijt, motor total-loss, EMA cursus een strafblad', aldus de politie op Twitter.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.