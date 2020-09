Deze verdachte pint voor 'duizenden euro's' met gestolen betaalpas

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt v an het gebruiken van een gestolen bankpas van een 18-jarig slachtoffer uit Almere.

Bij de Bijenkorf en een geldautomaat in West is de man te zien als hij begin november 2019 grote bedragen van de betaalrekening haalt. 'Of deze man ook verantwoordelijk is voor de diefstal van de bankpas en de pincode is niet duidelijk. Hij wordt verdacht van het kopen van dure spullen en het doen van geldopnames met de pas. Dit gebeurt op meerdere plekken in Amsterdam waaronder dus de Bijenkorf' zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. Op beelden van een geldautomaat aan het Hugo de Grootplein in West is de verdachte ook te zien als hij geld opneemt met de pas, hij draagt die dag een grijze hoodie.

'Het slachtoffer van de diefstal komt uit Almere, maar de betaalpas is in Amsterdam gebruikt. Wellicht dat de verdachte uit de regio Amsterdam kom of regelmatig verblijft, daarom aandacht voor deze zaak in Bureau 020', zegt Van Liebergen.

Signalement

De verdachte heeft een normaal postuur. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat, heeft een licht tot donker getinte huidskleur en kort donker kroeshaar. Hij had een baard, een snorretje en een oorbel in zijn rechter oor. Hij droeg op vrijdag 8 november 2019, op de beelden in de Bijenkorf een donker Nike-jack en had een plastic tas bij zich met de letters JD daarop. Een dag eerder als hij geld opneemt in West draagt hij een grijze hoodie.