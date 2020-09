Ajax met tien man langs Sparta in eerste competitiewedstrijd

De ploeg van Erik ten Hag startte minder flitsend dan tijdens de meeste oefenwedstrijden in de voorbereiding. Ajax begon met Daley Blind, Quincy Promes op de nummer tien positie, Labyad in de spits en Mazraoui rechtsback in plaats van Sergiño Dest. David Neres begon op de bank, Antony maakte zijn eredivisiedebuut.

Het eerste kwartier was slordig. Op een kopbal van Tadic na, werden er geen grote kansen genoteerd. Ajax moest het na een half uur spelen zonder linksback Nico Tagliafico doen. De Argentijn maakte, bewust of onbewust, hands en ontnam Sparta daarmee een scoringskans, zo was de uitleg van de scheidsrechter. Met een directe rode kaart moest hij het veld verlaten en is geschorst voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen volgende week tegen RKC Waalwijk. Labyad was het slachtoffer van de rode kaart, hij moest het veld verlaten voor Sergiño Dest.

Debuutgoal

Hoewel Sparta de druk opvoerde was het de ploeg van Ten Hag die de score opende via een goal van de Braziliaan Antony. Naar goed gebruik scoorde een Ajacied tijdens zijn debuut, onder andere Rijkaard, Cruijff, Van Basten maar ook Sunday Oliseh gingen hem voor.