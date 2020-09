Personeel van hotels en vakantieparken ingezet tegen seksuele uitbuiting

Naar schatting zijn er in Nederland jaarlijks 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1300 minderjarigen. Het vindt veelal onder de radar plaats, buiten het zicht van iedereen.

Met het platform No Place for Sex Trafficking binden diverse partijen, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, rechtenorganisatie Defence for Children en creatief bureau What The Studio, de strijd aan met het maatschappelijke probleem.

Certificaat

Hotels kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat behalen als 60 procent van hun medewerkers een online training doorloopt. De training moet de medewerkers bewust maken van de problematiek en leren signalen van seksuele uitbuiting in hun werkomgeving te herkennen, zoals vaker dan gebruikelijk lakens of handdoeken verschonen.

'Schaamte en een laag zelfbeeld, in combinatie met een sterk gecontroleerde omgeving van slachtoffers maken het lastig om aan de situatie van uitbuiting te ontkomen. Daarnaast is het gebruikelijk dat slachtoffers van seksuele uitbuiting zichzelf niet als zodanig herkennen', aldus landelijk officier van justitie mensenhandel Warner ten Kate. Hij hoopt met het nieuwe platform dat situaties van uitbuiting eerder kunnen worden doorbroken en voorkomen.

Hotelbranche

Diverse vertegenwoordigers vanuit de hotelbranche hebben volgens Ten Kate inmiddels toegezegd gebruik te gaan maken van het certificeringsprogramma, omdat zij de bewustwording onder hun medewerkers willen vergroten en bovenal een veilige omgeving willen bieden aan hun bezoekers.

Het platform wil volgend jaar soortgelijke certificeringsprogramma's lanceren voor cafés, clubs en restaurants, als ook voor taxibedrijven.