Grote brand in appartement in Nieuw-West

In een appartement aan het Marius Bauerplantsoen in Nieuw-West heeft vanmiddag een grote brand gewoed die tot in de wijde omgeving te zien was. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Op beelden is te zien hoe grote zwarte rookwolken van de vijfde en zesde verdieping van de flat komen. Er is veel brandweer ter plaatse om de brand te blussen. De brandweer spreekt van een 'grote brand.' Hoe het is ontstaan is nog niet duidelijk.

UPDATE:

Rond 17.00 uur liet de brandweer weten dat de brand geblust was. Het trappenhuis is zwaar beschadigd door de brand, Vier personen zijn in verband met rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel.