Motorrijder op de vlucht voor politie bij Sloterdijk. 'Oh shit, kijk hem!'

Een motorrijder met een buitenlands kenteken is vanmiddag op de vlucht geslagen voor de politie. Toen hij staande werd gehouden voor een bekeuring ter hoogte van de Sloterdijkerweg stoof hij er op vandoor. Op dashcambeelden is te zien hoe een persoon op een witte motor met hoge snelheid tegen het verkeer inrijdt.

'Hij vlucht jongens, kijk hem, kijk hem, oh shit!' zegt een getuige die filmt hoe een persoon op een motor opeens wegrijdt, een politieauto gaat er vervolgens achteraan. Op beelden van een dashcam is te zien hoe de motorrijder tegen het verkeer inrijdt. 'Wajow, wat doe je?', wordt er vanuit de auto geroepen.

Een woorvoerder van de politie laat weten dat de motorrijder staande werd gehouden door team Hoofdwegen. 'Zij hadden hem op zijn kenteken een bekeuring kunnen geven, maar omdat dit soms lastig gaat bij buitenlandse voertuigen besloten ze om hem staande te houden, vervolgens besloot hij er vandoor te gaan', zegt de woordvoerder.

'Agenten zijn achter de motor aangereden, maar hebben hem niet meer teruggevonden, ze hebben de bon toen alsnog via het kenteken uitgeschreven'. De motorrijder kan dus nog een prent verwachten, waarom de bestuurder in overtreding was kon de politie niet zeggen. Waarom de motorrijder zo'n haast had is niet duidelijk.