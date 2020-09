Geen groepsseks en niet zoenen, darkroom The Cuckoo's Nest is weer open

Darkroom The Cuckoo's Nest is sinds dit weekend weer open voor bezoekers. Eind juli besloot de eigenaar om de deuren gesloten te houden omdat ze de veiligheid van hun bezoekers en personeel niet konden garanderen met betrekking tot het coronavirus. Sinds vrijdag zijn klanten van de darkroom weer welkom.

De reden om de darkroom weer te openen is simpel, geld. Het pub gedeelte van de gaybar was nog wel open, maar leverde te weinig op waardoor de situatie financieel onhoudbaar werd.

Om op een veilige manier te werken heeft de directie van The Cuckoo's Nest een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Wie toegang wil tot de darkroom zal zich moeten registreren en er mogen maximaal vijftien mannen tegelijk naar binnen is op de website gaylinc.nl te lezen. Op het moment dat een bezoeker kiest om de darkroom binnen te gaan vervalt de plek aan de bar en er wordt gevraagd om alleen seks te hebben in een hokje. Er mogen ook niet meer dan twee mannen in een 'hut'. De registratie wordt maximaal twee weken bewaard zodat er onderzoek gedaan kan worden mocht er een besmetting optreden.

Niet zoenen

Verder zal een medewerker er op toezien of iedereen zich aan de regels houdt. Zoenen wordt afgeraden, omdat besmetting via speeksel sneller gaat, ook moet er anderhalve meter afstand gehouden worden, behalve tijdens de seks. Tot nu toe is Arjan Kröner, de eigenaar van The Cuckoo's Nest tevreden met het gedrag van de bezoekers. 'Hoewel dat misschien nog wat vroeg is om te zeggen na één vrijdagavond', zegt hij op de site.

Tot slot zijn er een aantal aanpassingen gedaan in het pand. De rookruimte is verbouwd tot sekskamer, zitbanken zijn verwijderd om extra ruimte te maken.