Ten Hag tevreden over tiental bij Sparta: 'Superzondag'

Trainer Erik ten Hag is zeer tevreden over de manier waarop Ajax met tien man gespeeld heeft tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers wonnen 0-1 op Het Kasteel.

Trainer Erik ten Hag reageert na de wedstrijd op de situatie. 'Hij snapt het, dat je een speler voor hem weghaalt.' Ten Hag gaf aan dat Zakaria een 'professional' is. Volgens de Ajax trainer was er geen sprake van dat Tagliafico ''excuses' heeft gemaakt aan Zakaria.

'In het openbaar zeg ik er niets over'

Ten Hag zag alle plannen in duigen vallen door de uitsluiting van Tagliafico. 'De wedstrijd staat natuurlijk op zijn kop door de rode kaart. We willen altijd heel goed spelen, maar in ondertal moet je iets anders laten zien en dat heeft deze ploeg geweldig gedaan.'

Ajax-trainer Erik ten Hag wilde verder niets zeggen over de rode kaart van Tagliafico. 'In het openbaar zeg ik er niets over'.

'Ik kan gewoon weer voetballen'

Blind speelt voor het eerst na zijn hartproblemen weer mee. Hij zakte op 25 augustus tegen Hertha BSC in elkaar toen zijn ICD-kastje afging. 'Het is natuurlijk wel hectisch geweest, maar na veel testen en steun om me heen was er groen licht', vertelt Blind in de perskamer. 'Ik kan gewoon weer voetballen.'

André Onana zorgde voor flink wat fluitconcerten in Rotterdam. De keeper nam zijn tijd met de uittrappen en hield de bal af en toe iets langer in zijn handen om het spel van Sparta te vertragen. 'Als ik de tegenstander was zou ik me ook irriteren, maar zolang het in mijn team is vind ik het prima', aldus de centrale verdediger.