Komt er na 50 jaar een einde aan wijkcentrum De Pijp?

'Het feit dat de Oranjekerk er nog is, het Zuiderbad er nog is, daar heeft het wijkcentrum een hele belangrijke rol in gehad. Wij hebben ervoor gezorgd dat bewoners inspraak kregen bij de inrichting van een aantal pleinen waaronder het Marie Heinekenplein', zegt een betrokkene van het wijkcentrum.

Geen subsidie

Vandaag verzamelde sympathisanten zich in het Sarphatipark, met deze bijeenkomst willen ze het belang van de organisatie voor de buurt laten zien. Of de actie ook iets gaat uithalen is zeer de vraag. Bij de gemeente is ook gekeken of er geld uit een ander potje kan komen, dat van de democratisering, maar een woordvoerder van Rutger Groot Wassink laat aan AT5 weten dat ook vanuit die hoek een subsidie niet mogelijk is.