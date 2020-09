OM haalt officier Vreekamp van discriminatiezaak

Het Openbaar Ministerie heeft officier van Justitie Jacobien Vreekamp van een zaak gehaald waarbij twintig verdachten moeten voorkomen voor beledigende teksten aan het adres van journalist Clarice Gargard. Aanleiding is dat de officier teveel in de schijnwerpers is komen te staan door de beslissing om rapper Akwasi niet te vervolgen.

Vrijdag werd bekend dat de rapper niet vervolgd wordt om zijn uitspraken op 1 juni op de Dam. Tijdens het Black Lives Matter-protest zei hij: 'Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht'. Het OM laat weten achter de beslissing te blijven staan om Akwasi niet te vervolgen.

Ze spreken zich daarover nogmaals uit vanwege de commotie die is ontstaan na de beslissing. Officier van justitie Vreekamp is in het verleden bestuursvoorzitter geweest van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam. In juni stopte ze daarmee. Critici betwijfelden of Vreekamp wel objectief was, omdat ze tijdens haar periode bij het Meldpunt werkte met Mitchell Esajas, die ook verbonden is aan Kick Out Zwarte Piet. De manifestatie waar Akwasi zijn uitspraken deed was mede georganiseerd door KOZP. Het OM vindt dat Vreekamp niets verkeerd heeft gedaan en steunt haar beslissing volledig.

De hoofdofficier is van mening dat er bij de uitoefening van deze bestuursfunctie geen sprake is geweest van conflicterende belangen.

Toch wordt de officier van een andere discriminatiezaak gehaald, die morgen dient. De zaak waarin journaliste Clarice Gargard in 2018 in een live Facebook-chat tijdens de intocht van Sinterklaas bedreigd werd. Vijfentwintig verdachten zouden terechtstaan voor opruiende, beledigende of discriminerende teksten op Facebook te hebben gepubliceerd. Vijf hoeven uiteindelijk niet voor te komen (hun zaak werd voorwaardelijk geseponeerd), twintig wel.

Het OM vindt dat Vreekamp zo in de schijnwerpers staat door de ophef rond de Akwasi-uitspraken, dat dat het proces van morgen geen goed zou doen. Daarom is ze vervangen.

Gargard en haar advocaat Sidney Smeets reageerden via Twitter op het nieuws.