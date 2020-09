Journaliste Clarice Gargard verlaat rechtszaal bij start discriminatieproces

Journaliste Clarice Gargard heeft vanmorgen, bij de start van het proces tegen de 25 personen die worden vervolgd omdat ze haar op Facebook zouden hebben gediscrimineerd, de rechtszaal verlaten. Gargard is zeer ontstemd over het optreden van het Openbaar Ministerie (OM). Ze moest gisteravond uit de media vernemen dat Jacobien Vreekamp, de officier van justitie die haar zaak de afgelopen twee jaar heeft voorbereid, op het laatste moment is vervangen.

Hoofdofficier van justitie René de Beukelaer heeft vanmorgen Gargard's advocaat Sidney Smeets gebeld en zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken.

Smeets vroeg de rechtszaak aan te houden, omdat Gargard met de officier van justitie die de zaak nu doet niet eerder contact heeft gehad. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen, waarop Gargard de zaal verliet.

'Bom erop'

Het proces draait om 25 mensen die via een livestream op Facebook opruiende, beledigende en discriminerende uitlatingen zouden hebben gedaan. Journaliste Gargard streamde in 2018 via haar persoonlijke Facebook-pagina een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Amstelveen. Daarop kwamen duizenden, veelal discriminerende comments.

Vijf van hen moeten zich vandaag voor de rechter verantwoorden. De komende dagen moeten nog eens twintig mensen verantwoording afleggen. 'Allemaal tong afsnijden. Gaat toch nergens over', schreef iemand. Een andere verdachte reageerde met: 'Bom erop.' Een derde persoon zei: 'Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft. Ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB'ers. Kan daar geen vrachtwagen overheen rijden?'

Akwasi

Het OM liet gisteravond in een persbericht weten dat de officier van justitie in deze zaak, Vreekamp, zou worden vervangen, nadat ze sinds afgelopen vrijdag in de schijnwerpers was komen te staan door haar besluit om Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitspraken over Zwarte Piet op 1 juni op De Dam.

Het OM kwam gisteravond met een statement 'na de nodige commotie, met name op sociale media', zoals staat beschreven in het persbericht. In het persbericht wordt gerefereerd aan de nevenfunctie van Jacobien Vreekamp als bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam.

'Eén en ondeelbaar'

De parketleiding van het Amsterdamse Openbaar Ministerie was op de hoogte van die functie en vindt dat er geen sprake is geweest van conflicterende belangen in de zaak van Akwasi.Toch besloot het OM Vreekamp in de zaak van Gargard te vervangen.

De journaliste maakte vanmorgen vlak voor de zitting voor het eerst kennis met de huidige officier van justitie. En die ontmoeting verliep naar verluidt alles behalve gemoedelijk. De aanklager was het niet eens met Smeets de zaak aan te houden, omdat volgens hem het Openbaar Ministerie 'één en ondeelbaar is.'