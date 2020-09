Kale & Kokkie worden nog niet heel vrolijk van Ajax (en de scheids)

Ajax won gisteren van Sparta met 0-1. Het was geen hoogstaande wedstrijd en dat zagen onze Ajaxwatchers Kale en Kokkie ook. Dat kwam natuurlijk om dat Nico Tagliafico al in de eerste helft de rode kaart kreeg. Het wegsturen van de linksback, zorgt voor veel verbazing bij onze haarloze vrienden. 'Als dit een gele kaart was geweest, was het niemand opgevallen.'