Stad Verdachte racismezaak: 'Niet stilgestaan wat ik met zinnetje op Facebook kan aanrichten'

'Ik had op het moment dat ik het schreef een woede-uitbarsting, maar ik schaam me nu vreselijk.' Dat zei één van de mannen vandaag die terecht stonden voor opruiende, beledigende en discriminerende uitlatingen op Facebook tijdens een livestream van een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in 2018.

Journaliste Clarice Gargard streamde in november van dat jaar de demonstratie bij de Sinterklaasintocht in Amstelveen. Daarop kwamen duizenden, veelal discriminerende reacties. Gargard deed aangifte van 200 van die reacties. Na uitvoerig onderzoek selecteerde de politie 25 comments die over de schreef gingen: de mensen achter de reacties moeten zich deze week verantwoorden voor de rechter. Het gaat om reacties als 'bom erop' en 'jammer dat de slavernij is afgelast'. Het proces begon vandaag met vier verdachten. 21 anderen komen later deze week voor de rechter. Laconiek Gargard reageerde in eerste instantie laconiek toen ze de reacties las, vertelde ze in 2018 aan AT5. 'Eerst had ik zoiets van: het zal wel. Maar toen ik later zag hoe erg het was, ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.'

Quote 'Het was niet mijn bedoeling om een hoop ellende hiermee te veroorzaken' Verdachte discriminatieproces

Eén van de verdachten schreef: 'Allemaal de tong afsnijden, het gaat toch allemaal nergens over.' In de rechtszaal zei hij vandaag dat hij niet had stilgestaan wat hij met dit zinnetje kon aanrichten. 'Ik was aan het kijken en ik zag kinderen huilen. Maar het was niet mijn bedoeling om een hoop ellende hiermee te veroorzaken.' Overschaduwd De zitting van vandaag werd grotendeels overschaduwd door de beslissing van het Openbaar Ministerie gisteravond om de behandelend officier van justitie van de zaak te halen. Deze officier was voor het weekend betrokken bij de beslissing om rapper Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitlatingen over Zwarte Piet bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Zij kreeg daarna kritiek omdat later bleek dat ze tot afgelopen zomer met een voorman van Kick Out Zwarte Piet in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Een woordvoerder van het OM benadrukt vandaag voor de camera van AT5 dat noch de vervolgingsbeslissing in de zaak-Akwasi noch de bestuursfunctie bij het discriminatiemeldpunt een rol heeft gespeeld bij het feit de officier van justitie van de zaak van Gargard te halen. 'De beslissing is echt alleen maar genomen om de aandacht bij de zaak te houden.'

AT5

Volgens de advocaat van één van de vijf verdachten vandaag, Robin Link, was het een goede beslissing van het OM om de officier van justitie te vervangen. 'Je moet elke geur van vooringenomenheid wegnemen. Hoewel dit een andere zaak is, zijn er toch overeenkomsten met de zaak-Akwasi.' Geen goed woord Maar Sidney Smeets, advocaat van Gargard, had er geen goed woord voor over. 'Het is jammer dat het nu niet over racisme gaat, maar over de officier van justitie die is vertrokken. Terwijl dat helemaal niks te maken heeft met deze zaak over ernstige racistische uitingen.' Gargard verliet om die reden bij de start van het proces de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag geldboetes en taakstraffen tegen de eerste vier verdachten. Twee van hen moeten volgens justitie 30 uur taakstraf krijgen. Tegen twee anderen is een geldboete van 350 euro geëist. De uitspraken worden begin november verwacht.