Man die politieauto ramde verdacht van poging tot doodslag

Dat meldt de NOS. Waarom de man de politieauto ramde is onduidelijk. Hij ligt sinds zijn arrestatie in het ziekenhuis, hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt

Volgens de politie reed het busje van een glaszettersbedrijf in de vroege ochtend uit het niets drie keer in op een politieauto. Toen de bestuurder vervolgens richting de Vijzelstraat reed, ramde hij twee politiemotoren die daar waren neergezet als wegversperring. Het busje vloog kort daarop in brand.

De bestuurder is met behulp van pepperspray overmeesterd en aangehouden. Gedurende het incident hebben meerdere agenten waarschuwingsschoten gelost. Twee agenten raakten bij het incident lichtgewond. Ze hebben onder meer nekklachten opgelopen.

Het glaszettersbedrijf zegt niets met het incident te maken te hebben: de bus zou zo'n acht weken geleden zijn verkocht.