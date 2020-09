Ondertunneling Zuidas gaat door, maar wie betaalt de extra miljard euro?

Het project bevond zich ruim een jaar geleden in een impasse, nadat aannemer bouwcombinatie Zuidplus aangaf dat het de werkzaamheden niet voor het oorspronkelijke bedrag van ruim 1 miljard euro kon uitvoeren.

Wat volgde was een maandenlang onafhankelijk onderzoek naar de nut en noodzaak van het project, in opdracht van het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio en de provincie Noord-Holland. Conclusie: het project kan niet worden versoberd en moet in zijn geheel worden uitgevoerd.

Werkpakketten

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft daarop de plannen doorgezet. Om het project beheersbaar te houden wordt het in vijf 'werkpakketten' opgeknipt die allen apart worden aanbesteed. Gevolg is dat het project waarschijnlijk pas in 2036 af is, acht jaar later dan eerder gepland. Ook bedragen de kosten 700 tot 1000 miljoen euro meer.

Een half jaar sindsdien is nog altijd niet duidelijk wie die extra kosten moet betalen. De coronacrisis zal daar waarschijnlijk ook niet aan bijdragen. In 2012 is afgesproken dat het Rijk bij extra kosten 75 procent betaalt en de gemeente 25 procent, maar daar is aan toegevoegd dat Amsterdam niet meer dan ongeveer 60 miljoen euro zou betalen. Of die afspraak wordt nageleefd is nog de vraag.