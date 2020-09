Politie zoekt 21-jarige Ismail El Bakali: 'Hij is betrokken bij de moord op Omar Essalih'

De politie heeft vanavond de identiteit bekendgemaakt van de derde verdachte van de moord op Omar Essalih. De 29-jarige Amsterdammer werd begin mei van dichtbij doodgeschoten in Oost. In Opsporing Verzocht toont de politie vanavond beelden van El Bakali, die waarschijnlijk in Spanje of Marokko verblijft. Twee andere verdachten zijn al aangehouden.

Politie.nl

'We zijn op dit moment nog altijd op zoek naar de derde verdachte. Omdat hij op dit moment voortvluchtig is, maken we vanavond zijn identiteit openbaar', zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei werd Omar Essalih neergeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Oost. Als de politie kort na 02.30 uur arriveert is Essalih al overleden.

Omar stond in het criminele circuit bekend als 'Centjes' en was een bekende van de politie. Hij wist al een tijdje dat hij gevaar liep. Ook al was hij constant op zijn hoede, hij kon niet voorkomen dat hij begin mei werd doodgeschoten. 'Ismail El Bakali kende het slachtoffer en we weten dat hij die nacht in de buurt van de Panamalaan is geweest', zegt Van Liebergen. 'Op camerabeelden uit die buurt is te zien dat hij kort na de fatale schoten achterop een scooter springt. We weten dat dit El Bakali is, omdat hij een paar minuten later tijdens een politiecontrole zijn identiteitsbewijs heeft laten zien aan mijn collega’s. Op dat moment hadden we nog geen reden om aan te nemen dat hij iets met de dood van Omar Essalih te maken had.'

Uitgebrande auto Even na de dodelijke schietpartij filmt een getuige op ongeveer 100 meter van de plek van het misdrijf een auto die in brand staat, het blijkt een BMW met Duitse kentekenplaten. De auto is die avond gestolen in de Bijlmer en vermoedelijk gebruikt door de daders. Voortvluchtig 'We hebben sterke aanwijzingen dat hij afgelopen juli met de auto naar Zuid-Spanje is gebracht, naar de kustplaats Marbella in de provincie Andalusië', zegt de woordvoerder. 'We hebben de afgelopen tijd nauw samengewerkt met de Spaanse politie, er zijn ook al verschillende huiszoekingen gedaan op adressen in Marbella, maar vooralsnog is Ismail El Bakali daar nog niet aangetroffen. Ook al zou het kunnen dat hij inmiddels weer in Nederland is, het meest aannemelijk is dat hij op dit moment of in de omgeving van Marbella verblijft of mogelijk is gevlucht naar Marokko waar hij familie heeft wonen.'

Signalement Ismail El Bakali is geboren op 3 maart 1999, 21 jaar oud dus. Hij is ongeveer 1,75 lang, heeft bruine ogen en kort zwart haar. Misschien heeft hij zijn kapsel veranderd om zo min mogelijk op te vallen. De politie doet tot slot een speciale oproep voor Nederlanders die in Spanje of Marokko verblijven. Mensen die informatie hebben over zijn verblijfplaats worden opgeroepen om met (+31 79 345 98 76) te bellen, een makkelijke manier om met de Nederlandse politie in contact te komen vanuit het buitenland. Ze benadrukken wel om hem niet zelf te benaderen, mocht iemand hem herkennen.