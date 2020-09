Straatcoach door groep opgewacht en mishandeld in Diemen

Een straatcoach is zaterdag 2 mei na zijn dienst mishandeld door een groep van zes personen. Hij heeft daarbij ernstig letsel opgelopen.

De mishandeling gebeurde rond 22.30 uur op de Lijsterbesoord in Diemen Zuid. De straatcoach werd na zijn dienst, die bestond uit het toezicht houden op naleving van de coronamaatregelen, op straat door de groep opgewacht en mishandeld.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog altijd op zoek naar de daders. Getuigen en mensen die meer over de mishandeling weten wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844.