Gedenksteen voor vermoorde Rinia Chitanie: 'Een kleine pleister op een grote wond'

In kleine kring is vanmiddag de gedenksteen onthuld voor Rinia Chitanie. Vorig jaar werd de 68-jarige Rinia vermoord en verkracht in Buitenveldert. Op de gedenksteen staat dat Rinia met liefde zorgde voor dieren en de natuur in het park.

Kenneth is er nog steeds kapot van. 'Ik zal het blijven meenemen tot mijn dood.' De broer van Rinia is blij met de gedenksteen, maar zegt erbij dat het zijn leed niet zag weghalen. 'Het is een kleine pleister op een grote wond. Die wond zal niet helen.'

Ook de buurtbewoners hebben het zwaar tijdens de onthulling. 'Ik ben er best een beetje emotioneel van. Dit had mij ook kunnen gebeuren', vertelt een buurvrouw. 'Of ik haar mis? Ja, zeker wel.'

Tekst op de steen

Kenneth had liever gezien dat er op de tegel had gestaan wat er daadwerkelijk is gebeurd op Eerste Paasdag vorig jaar; dat Rinia verkracht en vermoord is. 'Ze was een dierenvriend en natuurmens. Maar als mensen hier langs lopen is het een nietszeggende tegel.'

Straf

De 20-jarige statushouder Huruy G. is veroordeeld voor het vergrijp. In de rechtszaal werd duidelijk dat hij op de bewuste avond zes halve liters bier had gedronken en buiten zinnen raakte.

Uiteindelijk kreeg G. zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. De man gaat in hoger beroep. Op 2 oktober komt de zaak voor.