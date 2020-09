Stad De Straten in de Staatsliedenbuurt: 'Rob was de sheriff van de Bentinckstraat'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Bentinckstraat in de Staadsliedenbuurt.

De Bentinckstraat wordt al generaties lang bewoond door de familie Kock. In 2015 maakten we een aflevering bij de laatste kolenboer van Amsterdam Rob en deze keer zijn we bij zijn dochter Barbara. Zij woont ook al haar hele leven in de straat, heeft een pedicurepraktijk aan huis en toert in haar vrije tijd Europa door op de motor.

Ook vallen we binnen bij Anne, die een workshop ayurvedisch koken geeft. Deze manier van koken, en zelfs manier van leven als je dat wil, heeft veel aandacht voor de rol van specerijen voor het verbeteren van je gezondheid. Anne vertelt dat haar zintuigen weer werden geprikkeld door haar vele bezoeken aan markten in Marokko.

Rob en Els investeerden zes jaar geleden hun ontslagvergoeding in het muzikale Cafe de Pianist waar zij dagelijks de deuren openen om samen met buren te jazzen en te jammen. We sluiten af met een muzikale bijdrage van onze stagiaire Fabienne.