Man gewond bij steekpartij in Zuidoost, politie zoekt dader

Bij een steekpartij aan de Hoekenrode in Zuidoost is vanmiddag een man gewond geraakt. Het incident gebeurde nadat twee mannen, vermoedelijk bekenden van elkaar, ruzie kregen.

Het incident gebeurde rond 15.15 uur. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.

Naar de dader wordt nog gezocht. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.