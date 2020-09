Boa's opnieuw in actie: 'Elke dag dat we moeten wachten op een wapenstok is er een te veel'

'Elke dag dat we langer op een wapenstok moeten wachten, is er een te veel', zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond. Volgens Kuin gaat de uitvoering van de pilot, waarbij een deel van de handhavers zich kan bewapenen met een wapenstok, te traag.

'Eerst moeten gemeentes zich aanmelden voor de pilot, dan moet er vergaderd worden over welke lokale overheden mee mogen doen en dan komen er trainingen.' Kuin is bang dat het lang gaat duren voordat boa's daadwerkelijk gebruik kunnen maken van wapenstokken. 'Straks is het januari.'

Mishandeling boa

De aanleiding van de actie is de mishandeling tegen een boa afgelopen vrijdag. Die dag waren handhavers rond 13.00 uur aan het werk bij de Droogbak in de binnenstad. Daar sprak een boa een man aan die alcohol aan het drinken was op straat.

De man duwde hij de handhaver tegen de grond, sprong bovenop hem en probeerde hem te wurgen. Omstanders schoten de handhaver te hulp. De boa deed aangifte van poging tot doodslag.

Protestbijeenkomst

Volgens Kuin gaat het vanmiddag om een korte protestbijeenkomst waarbij het werk maximaal een uur wordt neergelegd. Tijdens deze bijeenkomst zullen boa's hun persoonlijke ervaringen met agressie op het podium delen.

Kuin verwacht dat er 50 tot 70 boa's aanwezig zijn. Het protest begint om 14.00 uur.