Vakbond spoorpersoneel: weghalen politiepost op CS 'ondoordacht en onbegrijpelijk'

FNV Spoor, de vakbond van werknemers in het openbaar vervoer, maakt zich grote zorgen over het besluit van het stadsbestuur om de politiepost op het Centraal Station op te heffen.

Volgens FNV Spoor is het een 'ondoordacht en onbegrijpelijk plan', dat zou leiden tot meer risico voor medewerkers op het station en reizigers. 'Burgemeester Halsema moet er blijkbaar nog aan wennen dat Amsterdam een wereldstad is, waar een veilig ov-knooppunt bij hoort. Een eigen politiepost is daarbij harde noodzaak', zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor.

Preventieve werking

Jansen zegt dat agenten langer onderweg zullen zijn omdat ze vanaf een bureau in de stad, waarschijnlijk meestal bureau Burgwallen aan de Nieuwezijds Voorburgwal, moeten komen. 'Bovendien gaat van deze politiepost en de structurele aanwezigheid van agenten een zeer grote preventieve werking uit', vindt Janssen.

Het opheffen van de post is onderdeel van een door de driehoek (burgemeester, politie en justitie) in juli aangekondigde reorganisatie bij de politie. Agenten die gespecialiseerd zijn in het werken in het openbaar vervoer worden vanwege een personeelstekort overgeplaatst naar de normale politieteams.

Geen noodzaak

In eerste instantie was het onduidelijk of de politiepost op het Centraal Station door de reorganisatie ook zou verdwijnen. Nadat meerdere politieke partijen om opheldering vroegen bleek het inderdaad zo te zijn. Volgens het stadsbestuur is er 'geen directe noodzaak' om de politiepost open te houden.

Morgen wordt er tijdens een commissievergadering in de Stopera over de reorganisatie bij de politie gesproken.