Man steelt iPhone XS tijdens verkoop bij station Diemen Zuid

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die wordt verdacht van de diefstal van een zwartkleurige iPhone XS eind april. De verdachte doet zich voor als geïnteresseerde koper via Marktplaats, maar grist bij de verkoop bij station Diemen Zuid de telefoon uit de handen van het slachtoffer en gaat er vandoor.

Het slachtoffer zit te wachten op een bankje voor de Albert Heijn om de hoek van het station ter hoogte van de studentencampus. Als ze daar zit ziet ze bij een muurtje bij de supermarkt twee jonge mannen staan. Via Marktplaats krijgt ze een bericht van de koper dat hij bij de hoofdingang van het station is, waarna ze die kant op loopt. 'Daar komt de verdachte op haar aflopen. Hij geeft aan dat hij het geld via de bank wil overmaken, omdat mobiel inloggen niet lukt. Hij belt zijn broer en vraagt of hij het geld wil overmaken', zegt Geerds.

Tijdens het gesprek vraagt de verdachte of hij de telefoon even mag zien. Op het moment dat de verkoopster de iPhone tevoorschijn haalt pakt hij de telefoon uit haar hand en rent weg. 'Het slachtoffer rent achter de verdachte aan tot het viaduct ter hoogte van het Scholeksterpad. Daar staat een andere man te wachten. Het slachtoffer realiseert zich dat dit een van de mannen is die ze eerder voor de supermarkt bij het muurtje heeft gezien.'