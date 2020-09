Origineel Amsterdams: ken je klassiekers

'Godskolere!' 'Slome duikelaar!' Of 'krijg de zenuwen!' Toen AT5 in 1992 werd opgericht kregen we nog heel veel mensen voor onze microfoon die plat Amsterdams spraken. Het valt op dat er de laatste jaren steeds minder met een Mokumse tongval wordt gesproken. Het is er nog wel, maar dan moet je goed zoeken. Hoe komt dat nou eigenlijk? Antwoord op die vraag zoekt verslaggever Anneloes Mullink in onze driedelige serie Origineel Amsterdams.

Ook gaan we de stad in om te kijken of Amsterdammers nog weten wat woorden als pikketanussie, porem, toges en achenebbisj betekenen. Mocht je het niet weten, de antwoorden staan onderaan dit artikel.

Vandaag het derde en laatste deel. We praten met ras-Amsterdammers Pascal -Def P- Griffioen, mister Jordaan Festival Jan de Bie en Hanna Barends, zangeres van het Jordanees Ensemble over hoe het komt dat het Amsterdams steeds minder wordt gesproken.

Er is de laatste jaren veel veranderd met de taal op straat, door invloeden uit alle windstreken. 'Jongeren praten anders dan ik vroeger sprak. Het is volgens mij normaal dat er allerlei buitenlandse woorden worden opgenomen in de taal. Kijk alleen maar naar het Frans en Engels', vertelt Def P.

'Daarom heeft Surinaams, Turks en Marokkaans natuurlijk ook een grote invloed gehad op de taal. Als je met oudere Amsterdammers praat, zal je een heel ander accent horen dan als je met jongeren op het schoolplein staat. Het is heel normaal dat taal onderhevig aan verandering, maar het is natuurlijk wel heel jammer als bepaalde woorden niet meer zo in zwang zijn. Dat hele oude jiddische Amsterdams hoor je bijna alleen nog in het bejaardentehuis of in een bruin café in Lelystad.'