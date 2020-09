Onderhoud Stadhouderskade heeft forse gevolgen voor het verkeer

D e Stadhouderskade wordt volledig afgesloten tussen de Ruysdaelkade en Jan Luijkenstraat voor werkzaamheden. Het asfalt moet worden vervangen en het brugdek van de Judith Leijsterbrug moet worden hersteld. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje op de locatie waar de werkzaamheden deze week van start gaan.

'De werkzaamheden worden non-stop uitgevoerd omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie', vertelt projectleider Armando Kiwiet. 'Er zijn namelijk flink wat kuilen en bulten in de weg, waardoor auto’s een flinke sprong maken.' Het verwijderen van het oude asfalt zal de nodige geluidsoverlast met zich meebrengen.

Het asfalt op de Stadhouderskade wordt vervangen en het brugdek van de Judith Leijsterbrug gerepareerd. Dat betekent dat van 22 tot 25 september slechts één rijstrook beschikbaar is. Vanaf 25 september tot 1 oktober is de Stadhouderskade tussen de Ruysdaelkade en Jan Luijkenstraat volledig afgesloten. Dit betekent voor auto’s een forse omweg en deels ook voor fietsers.

We spreken een automobilist die tevreden is met de vernieuwing van het wegdek. ‘Wij hebben zeker gemerkt dat die toe is aan onderhoud, er zitten flink wat putten in dus wij zijn helemaal voor.’ Een andere voorbijganger heeft ook geen bezwaar. ‘Ja wat moet dat moet, want als het niet gebeurt mopperen al die Amsterdammers.’

Omleidingen

Autoverkeer vanaf de Nassaukade richting Oost moet omrijden via de Overtoom en Amstelveenseweg. Verkeer naar het Museumkwartier moet omrijden via de Hobbemastraat en Paulus Potterstraat. De rijrichting in de P.C. Hooftstraat tussen de Hobbemastraat en Stadhouderskade wordt tijdelijk omgedraaid om veilig te kunnen keren.

Voor fietsers en voetgangers tussen het Rijksmuseum en de Museumbrug komt een oversteek op de plek van de huidige oversteekplaats. Bij het verwijderen en opnieuw aanbrengen van asfalt worden fietsers en voetgangers om het werk heen geleid.

2 oktober klaar

'De werkzaamheden zijn gereed op donderdagavond 1 oktober', vervolgt Kiwiet. 'En dan is het wegdek helemaal hersteld en zijn er geen kuilen en bulten meer en alle spoorvorming is verwijderd en dan kunnen de automobilisten weer veilig over de Stadhouderskade rijden.'