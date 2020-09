België en Duitsland scherpen reisadvies voor Amsterdam aan

Zowel België als Duitsland heeft het reisadvies naar Noord- en Zuid-Holland aangescherpt. België zet beide provincies vanaf vrijdag op 'code rood'. Dat houdt in dat alle niet-essentiële reizen naar Amsterdam en andere plaatsen in de twee provincies voor Belgen worden verboden. Duitsland zet beide provincies op hun lijst van risicogebieden.

Belgen die meer dan 48 uur in een van deze regio's verblijven, moeten zich verplicht laten testen en twee weken in quarantaine, meldt de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vanmiddag.

Het Duitse Robert Koch Institut, dat vergelijkbaar is met het RIVM in Nederland, heeft ook Noord- en Zuid-Holland aangemerkt als risicogebieden. Reizigers die na een bezoek uit deze regio's terugkomen in Duitsland kunnen verplicht worden om in quarantaine te gaan. Deze maatregelen verschillen per deelstaat.