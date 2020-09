Basisscholen Zuidoost krijgen opnieuw subsidie voor wegwerken achterstanden

Vijf basisscholen in Zuidoost krijgen net als vorig jaar subsidie om achterstanden bij leerlingen weg te werken. 'Dat is super positief, maar het probleem is groot', aldus een leraar van een van de scholen.

De gemeente maakt in totaal 640.000 euro vrij voor het programma 'High Dosage Tutoring Zuidoost'. Hierbij krijgen leerlingen extra begeleiding om de stap naar een hoger schoolniveau te kunnen maken. De subsidie is bedoeld om leerlingen met een achterstand iedere schooldag 45 minuten langer te begeleiden.

De scholen die meedoen aan het programma zijn De Blauwe Lijn, Crescendo, de Morgenster, de Rozemarn en de Achtsprong. De vijf basisscholen zijn in september vorig jaar al begonnen aan het programma. Ook volgend jaar zullen de scholen in Zuidoost subsidie ontvangen om leerlingen met een achterstand naar een hoger niveau te tillen.

'Uurtje niet genoeg'

Leraar Wilbert Sawat van basisschool de Achtsprong noemt de subsidie van de gemeente 'super positief'. 'Maar het probleem is ook heel groot', zegt hij. Zo ziet de basisschooldocent bij leerlingen met een achterstand al snel wanneer het taalniveau zwak is. 'Wij proberen dat bij die leerlingen binnen schooltijd te repareren, maar een uurtje extra is eigenlijk niet genoeg.'

Het afgelopen jaar gooide de lockdown ook roet in het eten toen bleek dat sommige leerlingen totaal onbereikbaar waren voor hun docent. Sawat uitte in april zijn zorgen bij AT5 over leerlingen die uit het zicht waren en daardoor niet meer hun achterstand konden wegwerken. 'Nadat die onbereikbare leerlingen weer op school kwamen, zag ik niet dezelfde kinderen terug. Mijn onderbuikgevoel zegt dat zij echt een rottijd hebben gehad', vertelt Sawat. 'Het duurde even voordat ze weer een glimlach lieten zien.'

Rol basisschool

Sawat hoopt dan ook niet dat er opnieuw een lockdown komt waarbij scholen moeten sluiten. 'Zeker 70 procent van onze leerlingen heeft kans om een leerachterstand op te lopen', zegt hij. Voor hen is het volgens de leraar belangrijk om de school open te houden. 'Niet alleen voor hun leerproces, maar zeker ook voor emotionele ontwikkeling. Bij een nieuwe lockdown ga ik me hard maken om de school toch open te houden.'