Akwasi krijgt FunX Award voor inzet voor Black Lives Matter

Rapper Akwasi heeft gisteravond tijdens de uitreiking van de FunX Music Awards de Power Award gewonnen. Volgens de muziekzender is Akwasi een 'held en het boegbeeld geweest' in de strijd tegen ongelijkheid in Nederland.

'Ik ben heel erg blij met wat ik nu krijg en ben FunX super dankbaar voor de erkenning', aldus Akwasi.

De rapper raakte de laatste maanden in opspraak na zijn 'opruiende' uitspraak over Zwarte Piet tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Afgelopen week besloot het Openbaar Ministerie om hem daar niet voor te vervolgen. Ook doken er oude gewelddadige Zwarte Piet-tweets op.

Akwasi zegt dat het niet om hem gaat, maar om iets veel groters. 'Dit is voor iedereen die strijdt voor gelijkwaardigheid en die de struggle kent. Onderdrukking mag er gewoon niet zijn. Deze erkenning geeft heel veel kracht, want nu zie ik in dat er ook nog liefde kan zijn naast alle haat die ik krijg.'

Het is de eerste keer dat er een speciale Power Award wordt uitgereikt. Volgens FunX is het de enige award die niet door het publiek is bepaald, maar door de zender zelf.