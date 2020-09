Lachgas in de stad: minder overlast op straat, maar nog steeds veel probleemgebruik

Haar werkveld is vooral West en Nieuw-West en daar aan de rafelranden van de stad op verlaten parkeerterreinen of gewoon in woningen is de ballonnenconsumptie er niet minder op geworden. Baba: 'Het zijn meiden die problemen hebben thuis en geen onderwijs volgen. De laatste maanden is er natuurlijk ook weinige andere afleiding en dus zie je juist deze groep nog al eens belanden in auto's van types waarin je liever niet terecht komt.'

Maar het zijn niet alleen deze meiden die niet buiten het roesje kunnen. Ondanks dat het uitgaansleven plat ligt, vinden de tanks met lachgas nog altijd gretig aftrek bij illegale feestjes thuis of in de buitenlucht. Toch zegt de politie tegen AT5 dat zij de straathandel op dit moment goed onder controle heeft. Corona helpt daarbij een handje, maar ook het handhaven op grond van het uitventverbod . Op de vraag of zij de handel dan meer 'ondergronds' zien gaan, komt een wedervraag: 'Is het al illegaal dan?'

Dat is het inderdaad nog niet, maar het wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Paul Blokhuis ligt klaar. Hij wil dat lachgas op lijst II van de Opiumwet komt. Dan kan de politie ook optreden tegen het bezit van lachgas, bijvoorbeeld als er tanks worden aangetroffen bij verkeersongevallen. De politie zegt in dit soort gevallen overigens vaak dat er 'vermoedelijk' lachgas in het spel is, omdat lachgas nu niet in het testarsenaal van de politie zit. Als het al te traceren valt, want volgens het Trimbos is het met een uurtje al uit je lichaam verdwenen.

Gezondheidsschade

Maar terug naar de schade die het kan aanrichten. Op dit moment revalideren er drie patiënten bij Reade aan de Overtoom. Dat aantal is over langere tijd stabiel, laat een medewerker aan AT5 weten. Dus: soms wordt er iemand ontslagen, dan weer komt er een patiënt bij. De toename die zich vorig jaar ineens aandiende - met twaalf doorverwijziningen - houdt dus aan.

De jonge Amsterdammers, die soms honderden ballonnen op een dag of avond gebruikten, kampen met ernstige uitvalverschijnselen. Niet zelden belanden ze in een rolstoel, waar ze na een zware behandeling vaak wel uit komen, maar soms ook niet.

Onderzoek

Jellinek werkt nu samen met Reade om in beeld te krijgen waarom sommige jongeren 'zo excessief'gebruiken. De resultaten van dat onderzoek worden volgende maand verwacht. Vandaag debatteert de gemeenteraad met burgemeester Halsema over de Amsterdamse aanpak. Halsema, die zich aanvankelijk geen voorstander van een verbod op lachgas toonde, schreef deze zomer aan de raad dat zodra duidelijk is hoe dat verbod er uit ziet, zij afspraken wil maken met politie en justitie over de handhaving.