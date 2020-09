Grote werkzaamheden op kruising Carolina MacGillavrylaan – Molukkenstraat

Buurtbewoners die we spreken zijn blij dat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. 'Zeker het stukje naar de Praxis was kort door de bocht. Als ze dat nu gaan verbreden denk ik dat het wel veiliger wordt.'

Maar de werkzaamheden zorgen de komende tijd wel voor geluidsoverlast en verkeershinder. De tijdelijke verkeerssituatie is wel even wennen voor voorbijgangers. 'Je moet goed opletten vind ik met al die stoplichten', vertelt een dame die op haar scootmobiel voorbij rijdt.

Hartmanbrug

Tijdens de werkzaamheden is de Hartmanbrug vanaf de noordkant afgesloten voor autoverkeer. Ook voor fietsers zijn er omleidingsroutes ter hoogte van de brug. Bussen kunnen nog wel in beide richtingen over de brug rijden. De werkzaamheden zijn begin december klaar. 'Het is de komende tijd even doorbijten maar als alles klaar is dan hebben we straks een mooi nieuw kruispunt en een Hartmanbrug die weer jaren meekan', sluit Van den Ende af.