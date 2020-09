Rechtenstudenten blikken terug op moord advocaat Derk Wiersum: 'Geshockeerd dat het echt kon gebeuren'

Het is precies een jaar geleden dat advocaat Derk Wiersum werd vermoord. De raadsman van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, werd voor zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Bij rechtenstudenten kwam het nieuws hard aan.

Fabian vertelt ook dat de sfeer op de faculteit grimmig was na de moord op Wiersum. 'We waren vooral geshockeerd omdat het echt kon gebeuren.'

Onderdeel studie

Akhi vindt dat de rechtenstudenten een statement moeten maken naar de overheid. 'We moeten ons inderdaad niet laten afschrikken', vindt hij. 'Maar er moeten wel meerdere maatregelen komen om ervoor te zorgen dat de veiligheid verbeterd wordt.'

De studenten vinden dat zo'n gebeurtenis ook tijdens de studie moet worden behandeld. 'Tegelijkertijd moeten we ons er niet toe laten leiden', vindt Fabian. 'Het moet geen thema worden dat ieder jaar terugkomt.' Akhi is het daar niet helemaal mee eens. 'Het is maatschappelijk relevant. Je moet niet alleen kijken naar de wetsartikelen, maar ook naar wat er om je heen gebeurt.'

Strafrechtswinkel

Eefje Houwaard is voorzitter van de Stichting Strafrechtswinkel Amsterdam, daar kunnen mensen op het gebied van strafrecht kosteloos advies vragen. Eefje zag een stijging van sollicitanten, na de moord op advocaat Derk Wiersum. 'De mensen die nu ook een strafrecht master doen zijn extra gemotiveerd, dat vind ik wel heel mooi.'

Impact

Hoewel de studenten zich niet laten afschrikken, blijft de moord op Wiersum toch in hun hoofd zitten. 'De laatste tijd denk ik er wel bijna dagelijks aan, omdat ik in de eindfase van mijn studie zit', vertelt Fabian.

'Ik weet niet of ik strafrecht ga doen', zegt Akhi. 'Ik zou mezelf ook niet tegen willen houden.' Toch geeft hij aan dat deze gebeurtenis iets is waar hij altijd aan zal blijven denken. 'Het is zo verschrikkelijk dat dit is gebeurd en dit heeft veel impact gehad op mensen.'