Politiechef: 'We gaan niet weg van Centraal Station, wel veel lagere aantallen agenten'

In lagere aantallen aanwezig

Toch blijft de politie achter het besluit staan om de post te sluiten en de agenten over te plaatsen naar normale teams. 'Het aantal aangiftes dat daar wordt opgenomen is minder dan een per dag', counterde Pronker. 'En we moeten ons realiseren dat alle capaciteit daar, ten koste gaat van capiciteit die gepland staat voor de wijken.'

Pronker benadrukte verder dat de sluiting van de post niet betekent dat er geen politie meer rond zal lopen op het station. 'We gaan niet weg van het CS. Wat we wel gaan doen is daar in veel lagere aantallen aanwezig zijn en meer naar de situatie zoals die ook in de andere grote steden is. De extra capaciteit die daarbij vrijkomt willen we inzetten in de wijken om de wijkagenten in de gelegenheid te stellen daar te zijn en niet in de noodhulp te zitten en zo een repressieve politie te worden.'