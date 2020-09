World Cleanup Day komt eraan: 'Ik heb niks tegen een joint roken, maar ruim het op'

Honderden Amsterdammers gaan morgen de straat op om zwerfvuil op te ruimen. Het is namelijk weer tijd voor de World Cleanup Day, 's Werelds grootste jaarlijke schoonmaak actie. Maar hoe blijft Amsterdam het hele jaar door schoon? In het AT5 programma Amsterdam Informeert gaan we op pad met Roy en Berber. Al jarenlang duiken ze dagelijks de bosjes in op zoek naar zwerfvuil.

Met een brede glimlach op zijn gezicht stapt Roy Carter, gewapend met een grijper, uit zijn woning in Nieuw-West. Elke dag loopt hij een rondje door de buurt om zwerfvuil op te ruimen. 'Het is een missie van mij geworden om het hier schoon te houden en ik heb er ook plezier in', vertelt hij. Ondertussen prikt hij het zoveelste wietzakje van straat. 'Ik heb niks tegen een joint roken maar ruim het wel weer op alsjeblieft.'

Ook Berber Paarlberg uit Watergraafsmeer zet zich dagelijks in tegen zwerfvuil. 'Elke dag loop ik een rondje en als ik dan afval tegenkom dan neem ik dat mee en ruim het op.' Als AT5 haar spreekt ruimt Berber in haar eentje het zwerfvuil op, maar regelmatig neemt ze haar zoon mee. 'Ik vind het belangrijk dat hij ziet dat het niet normaal is dat je afval op straat gooit en als het er dan toch ligt dat je het opruimt.' En het is ook leuk voor kinderen. Zo maakt haar zoon er een sport van wie de volste zak heeft aan het einde van de wandeling.

Amsterdammers zelf verantwoordelijk voor een schone stad

Roy en Berber zijn volgens de gemeente een voorbeeld van hoe Amsterdammers zelf kunnen bijdragen aan een schone stad. Met de nieuwe campagne 'Elke Dag Eentje' wil de gemeente Amsterdammers oproepen elke dag één stuk zwerfuil op te ruimen. Want wanneer een kwart van de Nederlanders elke dag een stuk zwerfvuil opraapt, is er geen zwerfvuil meer.



Voor Roy is het opruimen van zwerfvuil inmiddels een routine geworden. 'Ik ben inmiddels al best vaardig met die knijper geworden om ook peukjes op te rapen', vertelt hij al lachend. Maar het maakt hem ook verdrietig om te zien hoeveel rotzooi er elke dag weer op straat te vinden is. Daarom doet hij een oproep aan alle Amsterdammers: 'Maak geen troep en als je troep maakt neem het mee. Samen kunnen we Amsterdam de schoonste stad van de wereld maken.'