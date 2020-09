AT5-panel: afstand houden op bruiloften en begrafenissen niet meer houdbaar

De 1,5 meter afstandsregel op sociale bijeenkomsten zoals trouwfeesten of begrafenissen is eigenlijk niet langer houdbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het AT5-panel, waaraan ruim 2200 Amsterdammers meededen.

Omdat het aantal besmettingen in de stad de laatste weken weer flink toeneemt, vroegen wij de deelnemers aan het onderzoek hoe zij nu aankijken tegen de coronacrisis, hoe het hun leven beïnvloedt en wat zij vinden van alle regels en adviezen. De corona-maatregelen hebben nog steeds veel impact op het dagelijks leven van Amsterdammers. Handen wassen en niezen in de elleboog is nog goed te doen, sommige andere maatregelen blijken lastiger na te leven.

Panellid Raoul

Slechts 59% procent zegt van plan te zijn zich te laten testen bij klachten, en ‘maar’ 73% zegt thuis te blijven als ze corona-gerelateerde klachten hebben. Dit terwijl de overheid er sterk de nadruk op legt dit juist wél te doen om verdere besmettingen te voorkomen. Een deel van de Amsterdammers lijkt vooral lichte klachten niet serieus te nemen. ‘Ik moet wel behoorlijk ziek zijn denk ik voor ik me laat testen’, zegt één van de leden van het AT5-panel. ‘Bij klachten blijf ik zoveel mogelijk op afstand, maar ik blijf wél zelf boodschappen doen’, aldus één van de respondenten.

Quote 'Ik weet nog dat we hartelijk afscheid namen. En dan opeens vind je het allemaal niet meer zo belangrijk' AT5-panellid Teun (59)

Na een paar biertjes of wijntjes lijken de maatregelen bij sommigen ook wat te vervagen. 'We zijn een keer uit geweest en hebben een paar biertjes gedronken. Ik weet nog wel dat we hartelijk afscheid namen. En dan opeens vind je het allemaal niet meer zo belangrijk. De oorzaak is dan wel drank', vertelt AT5-panellid Teun Jansen (59) uit Noord. De corona-maatregelen zijn vanzelfsprekend ook nog steeds van invloed op het sociale leven van Amsterdammers. Zo zegt meer dan de helft zijn of haar sociale contacten te beperken. En dat geldt ook voor het bijwonen van bijvoorbeeld verjaardagen, bruiloften of begrafenissen; meer dan 60% van de ruim 2200 ondervraagden zegt zulke bijeenkomsten te mijden. 'Feesten kunnen wel even wachten' ‘Ik vermijd sociale bijeenkomsten volledig. Safety first! Alleen als ik zeker weet dat het écht corona-proof is, neem ik het in overweging’, zegt een van de deelnemers. Een ander: ‘Een begrafenis zou ik niet afzeggen, maar feesten kunnen wat mij betreft wel even wachten.’ Juist dit soort bijeenkomsten zijn volgens de GGD een belangrijke bron van besmetting. Toch denkt 77% van de deelnemers aan de enquête dat de 1,5 metermaatregel in de toekomst op dat soort bijeenkomsten niet houdbaar blijft.

Quote 'Zodra er een paar wijntjes in gaan, zie je toch dat mensen veel minder bewust zijn dat corona er überhaupt nog is' At5-panellid Raoul (26)

Teun Jansen was onlangs op een crematie. En daar merkte hij hoe moeilijk het is afstand van elkaar te houden op zo'n moment. 'Het is zo gevoelloos om elkaar dan niet even een hand op de schouder te leggen.' Ook de 26-jarige Raoul uit de Jordaan signaleert hoe moeilijk het is om afstand te houden op dit soort bijeenkomsten. 'Bij een bruiloft word er ook vaak al gedronken. Zodra er al een paar wijntjes in gaan, zie je toch dat mensen veel minder bewust zijn dat corona er überhaupt nog is.' Het feit dat minister Grapperhaus zijn schoonmoeder knuffelde op zijn eigen bruiloft heeft hier - voor de ruim 2200 ondervraagde Amsterdammers - overigens weinig invloed op: slechts 12% zegt daardoor anders met de 1,5 metermaatregel om te gaan op dit soort feesten. Horecabezoek sterk afgenomen We brengen tegenwoordig ook minder vaak een bezoekje aan een café of restaurant. Van onze panelleden gaat 75% minder vaak naar de horeca dan voor de coronacrisis; een kwart gaat zelfs helemaal niet meer. En als we dan naar de horeca gaan, hoe eerlijk zijn we dan bij de voordeur? 31% procent moet bekennen niet altijd eerlijk te zijn over de samenstelling van het huishouden als hij of zij naar een horecagelegenheid gaat. Over eventuele gezondheidsklachten zegt maar 5% niet altijd de waarheid te vertellen. Zorgen over verdwijnen nachtcultuur Bijzonder zwaar hebben de nachtclubs en dansgelegenheden het in de stad; zij moeten nog altijd de deuren gesloten houden. Volgens clubeigenaren dreigt het Amsterdamse nachtleven op deze manier te verdwijnen. Bijna 70% van de deelnemers heeft begrip voor de gedwongen sluiting; zij vrezen dat het besmettingsrisico te groot is als de clubs weer opengaan. Maar een grote meerderheid zou het wel een groot gemis vinden als de nachtcultuur zoals we die in Amsterdam kenden, zou verdwijnen. ‘De onwil om met de nachtclubs iets te proberen is stuitend. Bovendien gaan jongeren toch wel feesten’, schrijft een van de Amsterdammers uit ons panel. Iemand anders schrijft: ‘Vreselijk als nachtclubs, discotheken en muziekcultuur verdwijnen. Zo belangrijk dat er een uitlaatklep om plezier te maken is met elkaar.’

Quote 'Hoe langer je niets doet hoe meer illegale feesten er zullen ontstaan’ deelnemer at5-panel

Panellid Teun

Nachtclubeigenaren hebben plannen ingediend om toch open te kunnen gaan. Zo denken zij met een goede ventilatie, strenge gezondheidschecks en wellicht ook een leeftijdsgrens toch veilig open te kunnen. Een meerderheid van het AT5-panel (55%) zegt dergelijke experimenten wel te zien zitten. 'Als zij open denken te kunnen met extra maatregelen, zoals een controle aan de deur, is dat denk ik goed', zegt panellid Teun. Zijn 26-jarige stadgenoot uit de Jordaan is het daar niet mee eens. Panellid Raoul vreest dat als nachtclubs weer open gaan, het aantal besmettingen op die plekken juist toe zal nemen, omdat het simpelweg niet te doen is het virus buiten de deur te houden. ‘Ik vind dat er op zijn minst geluisterd moeten worden en gekeken moet worden naar mogelijkheden’, zegt een andere deelnemer aan ons onderzoek. ‘Hoe langer je niets doet hoe meer illegale feesten er zullen ontstaan’, schrijft een ander. ‘Overal vinden experimenten plaats. Het is mij een raadsel waarom dit bij clubs en evenementen niet wordt toegestaan’, vraagt een ander panellid zich af. Aan deze enquête deden 2207 Amsterdammers mee. De gemiddelde leeftijd van de respondenten die aan dit onderzoek meededen is 47 jaar.