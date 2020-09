Stad Studentenverenigingen in gesprek met Halsema: 'Helemaal duperen werkt averechts'

Studentenverenigingen hebben aan het begin van de middag gesproken met burgemeester Halsema in de Stopera. De burgemeester vraagt om meer aandacht voor het naleven van de coronamaatregelen, omdat het aantal met het virus besmette studenten relatief hoog is.

Op Instagram spreekt ze van een 'goed gesprek'. 'Jullie hebben de sleutel in handen om een rem te zetten op het aantal besmettingen. We willen heel graag voorkomen dat jullie sociale activiteiten verder moeten worden beperkt', zei ze tegen de verenigingen. 'Er is niet expliciet gedreigd met nieuwe maatregelen, er is wel een beeld geschetst van wat er zou kunnen gebeuren als het zo door zou gaan', vertelt Max van Roermund, praeses van studentenvereniging L.A.N.X. 'Dat is dat de horeca nog eerder zou kunnen sluiten of misschien zelfs definitief. En daar vallen dan ook studentenverenigingen onder.'

Quote 'Er is niet expliciet gedreigd met nieuwe maatregelen, er is wel geschetst wat er zou kunnen gebeuren' Max van roermund, studentenvereniging L.A.N.X

Dat willen de studentenverenigingen voorkomen. Want bij de borrels die door hen weer worden georganiseerd, zou er rekening worden gehouden met de coronamaatregelen. Volgens de verenigingen vinden de meeste besmettingen juist in thuissituaties plaats. Lola de Wit, ab Actis van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, zegt dat dit soort feestjes in huis onder meer plaatsvinden omdat er minder fysiek onderwijs wordt gegeven. 'Dat mensen thuis opgezocht worden is aan de ene kant heel begrijpelijk, maar aan de andere kant is het wel kwalijk.' 'We kunnen het maximale doen door ons maximaal in te zetten en studenten te blijven attenderen op het feit dat ze de maatregelen moeten naleven', zegt Van Roermund. 'Dat ze mee moeten doen aan het testbeleid en de GGD-onderzoeken. En we een alternatieve wijze van borrelen heel erg aanprijzen, bijvoorbeeld een parkborrel of externe locaties afhuren.'

Quote 'Dat mensen thuis opgezocht worden is aan de ene kant heel begrijpelijk, maar het is wel kwalijk' Lola de Wit, Amsterdamse Kamer van Verenigingen

Hij wijst erop dat studenten niet bewust het virus verspreiden. 'Het zijn natuurlijk hele milde symptomen. En dan zijn er verschillende factoren die meespelen voor mensen om wel of niet te laten testen. En dat is natuurlijk de valkuil. Omdat het zo mild aanslaat bij studenten, is het heel makkelijk om het hen aan te rekenen. Maar ik denk dat het heel erg averechts kan werken om hen helemaal te duperen.'