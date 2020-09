Leerlingen OSB schitteren op de Vogue: 'Onze generatie is geweldig'

Geen bekende modellen, maar twintig leerlingen van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer staan deze maand in de Vogue. Het oktobernummer van de Nederlandse editie, genaamd The Power of Youth, is een ode aan deze nieuwe generatie.

En dat was ook precies de bedoeling van de editie, die niet alleen over, maar ook met de leerlingen is gemaakt. 'Het zijn de jongeren die de wereld moeten gaan veranderen, en dat ongetwijfeld ook zullen doen. We vroegen hen het hemd van het lijf: over indrukwekkende verhalen, talenten en wereldbeeld', luidt de site van Vogue Nederland.

Leerlingen Chanell Etruba en Tanisha Rumi kijken vol trots naar de foto's in het blad. Model staan voor de Vogue was voor hen een droom die uitkwam. Ze zijn niet alleen gefotografeerd, maar hebben ook meegewerkt aan de verhalen in het blad. 'Iedereen heeft echt iets kunnen delen over hun jongere zelf of iets waar ze mee zitten', vertelt Chanell.

Dat de nieuwe generatie zo'n belangrijk rol heeft is waar, zegt Tanisha, leerling in de vijfde klas. 'We worden gezien als kinderachtig maar onze generatie is geweldig. Kijk naar de Black Lives Matter protesten en klimaatverandering. Kijk hoe groot het is geworden, dit is pas het begin.'

Ook Chanell vind het fijn dat er geluisterd wordt naar jongeren in de editie: 'De jeugd heeft heel veel te zeggen zoals you can see.'

Modellencarrière

Naast haar droom om advocaat te worden ziet Chanell een modellencarrière nu ook wel zitten. Ze laat ons haar perfecte loopje zien: 'Dit is hoe je een catwalk loopt en dat ga ik later dus doen.'

De oktobereditie met de leerlingen van de OSB is online én in de winkel verkrijgbaar.