Stad Depressie, onzekerheid en pijn: Schiavone (22) schreef een boek over ‘stuk zijn’

Liefdesverdriet, pijn of de dood zijn niet bepaald onderwerpen waar jongeren makkelijk over praten, maar de 22-jarige Schiavone Simson uit Zuidoost schrijft hier openhartig over in haar boek Voor Als Je Stuk Bent. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam vertelt ze over haar boek en waarom ze hoopt de bespreekbaarheid van dit soort thema's onder jongeren te bevorderen.

'Het is oké om soms dood te willen zijn', schrijft Schiavone in een gedicht in het boek. Het is één van de levenslessen die zij met haar publiek deelt, om duidelijk te maken dat het goed is dit soort gedachtes niet te verdrukken. 'Ik heb vooral vanuit mijn eigen ervaringen geschreven', licht ze toe. 'Verder dacht ik dat deze teksten misschien de opening van een gesprek kunnen zijn, omdat ik denk dat deze thema's meer bespreekbaar moeten worden en dat het normaal moet worden om te praten over negatieve gevoelens.'

Helen Voorbijgangers op het Anton de Komplein reageren ontroerd als zij enkele passages uit het boek lezen. 'Ik krijg een brok in mijn keel', zegt een vrouw. 'En ik heb kippenvel omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn vandaag de dag die dit voelen.' Voor Als Je Stuk Bent , gaat ook juist over helen. Schiavone hoopt dat haar lezers met hulp van het boek op een goede manier leren omgaan met zwaardere gevoelens. 'Wat mij heel er geholpen heeft is het opschrijven van mijn gevoelens en er op een creatieve manier mee omgaan. Ik denk dat heel veel jongeren dat ook kunnen met hun eigen talent. Als je je negatief voelt, probeer dat om te zetten in positiviteit met je kunst', aldus Schiavone.