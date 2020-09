Sportweek begonnen: trainers krijgen opleiding voor verbeteren sportklimaat

De Amsterdamse sportweek is vanavond in Studio Desmet van start gegaan. Daar hebben vijftien partijen het gemeentelijke sportakkoord ondertekend.

In het sportakkoord staat in vier lijnen beschreven hoe de gemeente en de partners van het Amsterdams sportakkoord de komende jaren gaan werken aan een vitale, toekomstbestendige en een positieve sportcultuur in de stad. De gemeente geeft alle 15.000 trainers en coaches in de stad de mogelijkheid om kosteloos een opleiding hierover te volgen. Daarnaast gaat de gemeente helpen bij het ontwikkelen van toekomstbestendige plannen voor sportverenigingen. Als laatste zullen de sportclubs streven naar een klimaat waar iedereen zich veilig voelt op de vereniging. Een voorbeeld hiervan is een campagne om het woord ‘homo’ als scheldwoord uit te bannen. Drie thema's In een live uitzending op AT5 hebben sportwethouder Simone Kukenheim, presentator Barbara Barend en gasten uit de Amsterdamse sportwereld besproken hoe zij de doelstellingen uit het sportakkoord kunnen realiseren. In de uitzending zijn er drie thema's besproken: clubontwikkeling, basiseisen Sociale Veiligheid en versterken pedagogische competenties. Passie Rene van de Burg, opleider van verenigingsadviseurs vindt het belangrijk dat sportclubs een visie hebben. 'Weten waar je wilt staan in de toekomst.' Maar uiteindelijk begint het volgens Van den Burg allemaal bij passie. 'Zoek samen die belangstelling op, zoek samen die energie op.'

AT5

Grensoverschrijdend gedrag Het tweede gesprek gaat over basiseisen van sociale veiligheid. 'Bijna 1 op de 5 minderjarige sporters krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag', vertelt Serge Westercappel, expert sociale veiligheid NOC*NSF. 'We willen dat alle trainers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben', zegt Simone Kukenheim. De wethouder was verbaasd dat dit nog geen bindende regel was op sportclubs.

AT5

Positief blijven Een belangrijk onderdeel van het sportakkoord is het verbeteren van de coaches en trainers. Volgens sportpedagoog Tessa Blom is betrokkenheid een van de basiseisen. 'Dat je geïnteresseerd bent in iedere speler.' Daarnaast noemt ze dat het belangrijk is om ten alle tijden positief te blijven.

AT5

Gratis sporten en webinars Tijdens de Amsterdamse Sportweek zijn er diverse webinars en is er een informatief avondprogramma voor Amsterdamse sportclubs. Veel amateurverenigingen openen de deuren voor belangstellenden die bijvoorbeeld een nieuwe sport willen uitproberen.

Komende zondag, 20 september is de gehele uitzending nog een keer te zien bij AT5, om 11.45 op tv.