Parken 's nachts dicht: 'Lastig, er zijn hier geen hekken'

'Het zou fijn zijn als ze het konden afsluiten. Er wordt te weinig gehandhaafd en sinds corona en het mooie weer is er veel onrust ‘s avonds. Hoe meer handhaving hoe beter. Onze ervaring is dat omwonenden niet ‘s nachts in het park gaan, dus voor ons is het geen probleem', aldus Raukema.

'Als er maatregelen zijn in het belang van het volk dan moeten we ons maar aanpassen'

Een dicht park betekent dus ook dat niet even je nachtelijke rondje maken met je hond. Maar geen probleem vindt Lydia van Oostveen van Team Honderbezitters Vondelpark.

'Normaliter willen we altijd dat honden lekker in het park lopen. Maar als er maatregelen zijn in het belang van het volk dan moeten we ons maar aanpassen. Dan lopen we maar een rondje om het park met de hond', vertelt Van Oostveen.

Wel is ze bang dat illegale feestvierders zich niet tegen laten houden. 'Die feesten gaan waarschijnlijk gewoon door. Ze klimmen wel over het hek. Maar het is fijn dat er aandacht voor is, als de politie maar surveilleert.'