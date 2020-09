Auto uitgebrand in Nieuwendam

Een auto is vannacht op de Jisperveldstraat in Noord onherstelbaar beschadigd geraakt door een brand.

Het voertuig stond geparkeerd ter hoogte van de tweede flat in de richting van de Zunderdorpergouw. De brand ontstond even na 03:00 uur aan de rechter voorzijde van de auto.

Het is inmiddels al de 25e melding van een autobrand in Noord dit jaar. Het voertuig was niet meer te redden door de brandweer. Het interieur is compleet verloren gegaan. De brandweer en politie houden sterk rekening met brandstichting. De auto kan als verloren worden beschouwd en is afgesleept door een berger.