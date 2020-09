Inbrekers slaan toe bij telefoonwinkel Kinkerstraat

Twee nog onbekende personen hebben vannacht een inbraak gepleegd bij een telefoonwinkel van de KPN op de Kinkerstraat in West. Er is nog niemand aangehouden.

Het duo kwam in het donker gekleed rond 01:15 uur op een zwarte scooter aanrijden. Na te zijn afgestapt, werd de rechter glazen toegangsdeur aan de voorzijde van de winkel vernield.

De twee inbrekers konden niet in de winkel komen vanwege het rolluik dat zich in de hal bevond.

Agenten hebben nog in de omgeving gezocht, maar er is nog niemand aangehouden. Wat de twee verdachten precies hebben meegenomen, is onbekend.