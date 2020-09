Vrouw (88) eist bij rechter geschonken schilderij terug van Rijksmuseum

Dat schrijft NRC. Het gaat om een werk uit 1918 van de Utrechtse kunstschilder en vormgever Bart van der Leck. Het schilderij is nu zo’n 350.000 euro waard, stellen kenners. Het kunstwerk is één van de pronkstukken geworden van de twintigste-eeuwse kunst in het Rijksmuseum.

Verward

Volgens Silbermann-Frenkel heeft zij het schilderij in verwarde toestand geschonken. De vrouw stelt dat ze ten tijde van de schenking, in 2013, wilsonbekwaam was. Haar 17-jarige kleindochter had een hersentumor. Stemmen in haar hoofd vertelden Silbermann-Frenkel dat zij het schilderij als offer moest schenken, zodat haar kleindochter in leven zou kunnen blijven. Nu, zeven jaar later, is de kleindochter na een hersenoperatie gezond.

Teruggeven

Het Rijksmuseum heeft niet voldaan aan de onderzoeksplicht, zo stelt de familie. De huidige directeur Taco Dibbits heeft in een reactie aan de krant laten weten dat het museum 'te goeder trouw' heeft gehandeld. Mocht de rechter hierover anders oordelen, dan zal hij het schilderij teruggeven. 'Ik wil niks in huis hebben wat hier niet behoort.'

De familie wil het schilderij, als zij deze terugkrijgen, schenken aan het Kunstmuseum in Den Haag. Daar heeft het doek jarenlang in bruikleen gehangen.