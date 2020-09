Volg de Omarmprijs 2020 deze maand bij AT5

Door de coronacrisis is armoede meer dan ooit een belangrijk thema in de stad. Daarom wordt ook dit jaar de Omarmprijs uitgereikt aan het beste initiatief voor Amsterdammers met een krappe beurs. De uitreiking vindt plaats op 22 oktober in Pakhuis de Zwijger en wordt live bij AT5 uitgezonden.

Tot 1 oktober is het mogelijk om initiatieven te nomineren die zich inzetten voor het creëren van kansen voor Amsterdammers met weinig geld. De beoordeling van de kanshebbers is in handen van een jury bestaande uit onder andere wethouder Marjolein Moorman, presentator Beau van Erven Dorens, presentatrice Ivette Forster en pianist Iris Hond. De presentatie van de uitreiking is in handen van Hadassah de Boer.

Armoede terugdringen

Dit jaar wordt de prijs voor de zesde keer uitgereikt. Ieder jaar vindt het evenement rondom Wereldarmoededag plaats. Een jaar geleden won Monique Egberts met haar Weggeefwinkel Beemsterstraat de Omarmprijs. In haar winkel in Noord worden spullen verzameld voor buurtgenoten die het normaal niet zelf kunnen betalen.

De Omarmprijs wordt georganiseerd door Het PACT voor Amsterdam. Dit is een platform dat zich inzet voor armoedebestrijding in de stad. Het platform streeft om het taboe rondom armoede weg te nemen en stimuleert de samenwerking tussen partijen die armoede terugdringen.

Live op AT5

Deze maand volgt AT5 de nominaties in aanloop naar de prijsuitreiking. De uitreiking is dit jaar vanwege corona aangepast: in Pakhuis de Zwijger kan maar een select aantal mensen het evenement bijwonen. Uiteraard is de uitreiking op dinsdag 22 oktober vanaf 15.00 uur live te volgen op AT5 en at5.nl.