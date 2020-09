GGD Amsterdam beperkt opnieuw bron- en contactonderzoek

De Amsterdamse GGD beperkt opnieuw het bron- en contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting. Amsterdammers moeten per direct voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. In augustus werd dit ook al drie weken ingesteld.

De GGD spreekt van een risicogestuurde aanpak. 'Deze werkwijze is een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op clusters.'

Volgens de GGD blijft het resultaat gelijk. 'Het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden.' Mensen die zelf niet het bron- en contactonderzoek kunnen doen, worden nog wel geholpen. 'Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker zelf deze contacten.'

In augustus werd ook al besloten om het bron- en contactonderzoek af te schalen omdat de besmettingen te hard opliepen. Deze situatie duurde toen drie weken.

Een woordvoerder laat weten dat ze hopen zo snel mogelijk weer volgens de oude werkwijze te kunnen werken, maar dat dit ook afhangt van het aantal besmettingen in de stad en de opschaling bij de GGD. Gisteren werden er in Amsterdam 361 besmettingen gemeld. Dat betekent dus dat de GGD 361 keer bron- en contactonderzoek moet uitvoeren in een etmaal. Eén zo'n onderzoek duurt gemiddeld acht uur.