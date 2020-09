Tientallen woningen ontruimd bij grote brand Postjesweg

Een grote brand vannacht bij kringloopwinkel Rataplan op de Postjesweg. De brand en de daarmee gepaarde rookontwikkeling is zo heftig dat veel naastgelegen woningen zijn ontruimd. Dat gaat onder meer tientallen woningen in een flat met acht verdiepingen naast het vuur.

Om 3.45 uur laat de brandweer weten dat het vuur nog niet onder controle is en dat er geprobeerd wordt om 'overslag' naar de aangrenzende flat te voorkomen.

Rond 00.30 uur kwam de eerste melding van de brand.

Om 01.10 uur is het vuur opgeschaald naar Grip 1, dat betekent 'een zeer grote brand' waarbij er veel hulpverlening aanwezig is en er een commandopost is ingericht.

De brandweer adviseert buurtbewoners ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het is niet de eerste keer dat kringloopwinkel Rataplan getroffen wordt door een grote brand. In 2017 ging het toenmalige pand aan de Generatorweg in Sloterdijk ook in vlammen op.

Gebruikers van de nachtbus 83 moeten rekenen op meer reistijd. De bus moet omrijden omdat de straat is afgezet.