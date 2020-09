Ajax heeft geen kind aan RKC in eerste thuiswedstrijd van het seizoen

De Ajacieden begonnen sterk. In de tiende minuut was het al raak via een halve omhaal van aanvoerder Dusan Tadic. Kostas Lamprou, ex-Ajacied en nu onder de lat bij RKC had het nakijken.

De 2-0 lag er ook snel in na een mooie combinatie tussen Tadic en Antony die makkelijk binnengetikt kon worden door Labyad. De VAR keurde de goal vervolgens af omdat die een overtreding zag van Martinez.

Mohammed Kudus maakte zijn eredivisie debuut door Ryan Gravenberch te vervangen in de basis, die bleek niet wedstrijdfit. De Ghanees stond op linkshalf naast Quincy Promes.

RKC kwam prima uit de kleedkamer en dat leverde een aantal momenten op voor de goal van Onana, maar tot grote kansen kwam het niet. De 3-0 van Ajax werd wegens buitenspel afgevlagd door de grensrechter, de VAR checkte de goal, maar gaf ook die zag buitenspel van Labyad.

Hoewel dat niet helemaal de bedoeling is werd er halverwege de tweede helft even gejuicht in de Arena, cynisch weliswaar. Nijhuis trok in eerste instantie geel voor een overtreding op Labyad die veel weghad van een doorgebroken speler. De VAR gaf de doorslag waardoor RKC met tien kwam te staan. Even daarna maakte Martinez er op fraaie wijze 3-0 van.