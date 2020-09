Woning beschoten in Schelluinenstraat in Zuidoost

In Zuidoost is zondag tegen middernacht geschoten op een huis in de Schelluinenstraat. Niemand is gewond geraakt.

Er is in ieder geval een deur geraakt. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart, er zijn op straat zeker drie kogelhulzen gevonden.



Over een motief of een verdachte is nog niets bekend.