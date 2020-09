Kale en Kokkie vinden Kudus een openbaring: 'Zo debuteren is knap'

'Ze hebben allemaal steken laten vallen gisteren', zegt Kale. 'Het is dat RKC zo ongelofelijk slecht is, maar die kunnen er ook een of twee inleggen als ze zin hebben. Hoe je het ook wendt of keert, het is 3-0 en daar is alles mee gezegd.' De twee zijn wel blij met het competitiedebuut van Mohammed Kudus. Kale zegt overigens in de video dat hij 18 jaar is, maar de Ghanees is 20 jaar.

'Ik vind het jammer dat Ajax in de tweede helft niet meer moeite doet om een paar goals extra te maken, we hebben gezien hoe belangrijk het doelgemiddelde is', voegt Kokkie daar aan toe.